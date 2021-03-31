Дентиньо летом покинет Шахтер

Один из главных старожилов донецкого «Шахтера» Дентиньо следующий сезон скорей всего начнет в составе новой команды.

По информации ESPN, попытки «горняков» переподписать с игроком новый контракт успехом не увенчались. Дентиньо наотрез отказался оставаться в команде и летом покинет «Шахтер» в качестве свободного агента.

Сообщается, что новым клубом игрока может стать бразильский «Коринтианс».

В нынешнем сезоне на счету Дентиньо четырнадцать матчей за «Шахтер», три гола и одна результативная передача.