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Футбол

Гарри Кейн в списке потенциальных трансферов Манчестер Сити

отАндрей Огородник

Мар 31, 2021 , ,
Харри Кейн

Грядущий уход из команды Серхио Агуэро вынуждает руководство «Манчестер Сити» искать варианты усиления линии атаки.

Ранее уже сообщалось, что приоритетным вариантом для «горожан» является норвежский голеадор Эрлинг Холанд, но учитывая сумасшедшую конкуренцию в борьбе за игрока английский клуб параллельно рассматривает вараинт с приглашением звезды «Тоттенхэма» Гарри Кейна, о чем сообщает The Times.

Напомним, в нынешнем сезоне Кейн забил 27 голов и отдал 16 результативных передач в 40 матчах «Тоттенхэма «во всех турнирах.

от Андрей Огородник

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