Коноплянка рискует пропустить ЕВРО 2020

В недалеком прошлом один из лидеров сборной Украины Евгений Коноплянка рискует пропустить возможно последний свой крупный турнир.

31-летний полузащитник на одной из недавних тренировок сборной Украины получил травму , у игрока был диагностирован надрыв задней поверхности бедра, о чем сообщил главный врач сборной Украины Артур Глущенко.

По предварительным прогнозам футболист пропустит, как минимум полтора месяца и вероятней всего не сыграет в нынешнем сезоне УПЛ. Также стоит под вопросом его поездка на чемпионат Европы, который стартует в июне этого года.