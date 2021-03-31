Украинский защитник продолжит карьеру в Италии

Молодой украинский защитник Илья Брюхов, который последние несколько сезонов выступал в Первой лиге чемпионата Украины защищая цвета «Авангарда» и «Кремня», продолжит свою карьеру в итальянском футболе.

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, новым клубом Брюхова станет аматорский клуб Сан-Марко Ассемини 80. Условия перехода молодого футболиста не разглашаются.

Стоить отметить, что итальянский футбол не чужой для украинского игрока. В свое время он успел поиграть за молодежную команду «Кальяри», а также за «Потенцу» и «Торрес».