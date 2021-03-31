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Футбол

Украинский защитник продолжит карьеру в Италии

отАндрей Огородник

Мар 31, 2021 , ,
Илья Брюхов

Молодой украинский защитник Илья Брюхов, который последние несколько сезонов выступал в Первой лиге чемпионата Украины защищая цвета «Авангарда» и «Кремня», продолжит свою карьеру в итальянском футболе.

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, новым клубом Брюхова станет аматорский клуб Сан-Марко Ассемини 80. Условия перехода молодого футболиста не разглашаются.

Стоить отметить, что итальянский футбол не чужой для украинского игрока. В свое время он успел поиграть за молодежную команду «Кальяри», а также за «Потенцу» и «Торрес».

от Андрей Огородник

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