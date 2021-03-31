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Футбол

Валерий Куценко начал тренерскую карьеру

отАндрей Огородник

Мар 31, 2021 , ,
Валерий Куценко

Достаточно известный украинский футболист Валерий Куценко меняет футбольную профессию.

После достаточно успешной карьеры игрока, 34-летний Куценко начинает футбольную карьеру тренера. Как сообщает Sportarena.com, ФК «Сумы», где игрок выступал последнее время, предложили ему должность главного тренера команды.

Напомним, в качестве игрока Валерий Куценко играл за такие клубы, как «Черноморец», «Оболонь», «Кривбасс» и «Ворсклу», также он вызывался в юношескую сборную Украины. ФК «Сумы» следующий сезон планируют начать во Второй лиге.

от Андрей Огородник

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