Вингер Динамо отличился в воротах сборной Португалии

Стартовые туры отборочного этапа к чемпионату мира по футболу 2022 вингер киевского «Динамо» Жерсон Родригеш смело может записать себе в актив.

Забив победный гол в ворота сборной Ирландии люксембургский полузащитник отличился и в следующем матче своей сборной. На этот раз от его удара пострадала сборная Португалии, правда, на очередную сенсацию сборную Люксембурга не хватило. Достаточно быстро португальцы не только сравняли счет, но вышли вперед, выиграв в итоге со счетом 1:3.

Отметим, мяч в ворота сборной Португалии стал для Родригеша седьмым в футболке национальной сборной. К слову, в активе лучшего бомбардира в истории сборной Лиона Марта было 16 точных ударов.