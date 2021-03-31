EURO.com.ua

Футбол

Вингер Динамо отличился в воротах сборной Португалии

отАндрей Огородник

Мар 31, 2021 , ,
Жерсон Родригеш

Стартовые туры отборочного этапа к чемпионату мира по футболу 2022 вингер киевского «Динамо» Жерсон Родригеш смело может записать себе в актив.

Забив победный гол в ворота сборной Ирландии люксембургский полузащитник отличился и в следующем матче своей сборной. На этот раз от его удара пострадала сборная Португалии, правда, на очередную сенсацию сборную Люксембурга не хватило. Достаточно быстро португальцы не только сравняли счет, но вышли вперед, выиграв в итоге со счетом 1:3.

Отметим, мяч в ворота сборной Португалии стал для Родригеша седьмым в футболке национальной сборной. К слову, в активе лучшего бомбардира в истории сборной Лиона Марта было 16 точных ударов.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Барселона начала переговоры с Серхио Агуэро

Мар 31, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Дентиньо летом покинет Шахтер

Мар 31, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Валерий Куценко начал тренерскую карьеру

Мар 31, 2021 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

девять + 15 =

Вы пропустили

Футбол

Барселона начала переговоры с Серхио Агуэро

Мар 31, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Дентиньо летом покинет Шахтер

Мар 31, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Валерий Куценко начал тренерскую карьеру

Мар 31, 2021 Андрей Огородник
Баскетбол

В Киев-Баскете вспышка коронавируса

Мар 31, 2021 Андрей Огородник