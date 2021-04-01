Агент Тете подтвердил интерес к игроку ТОП-клубов Европы

Несмотря на то, что нынешний сезон вряд ли можно занести в актив Тете, полузащитник «Шахтера» имеет огромный спрос среди ведущих клубов Европы, о чем сообщил его агент Пабло Буэно.

Писали, что «Милан» интересовался Тете.

– Один из первых.

«Рома»?

– Также, но всем ответ один и тот же: мы хотим проявить себя в «Шахтере»

«Бавария»?

– Также интересовалась.

У вас в контракте с «Шахтером» прописана клаусула в 150 млн евро. Это невероятные деньги.

– У него есть все качества, которые нужны топ-клубам: он молодой, быстрый, техничный, нет страха, обладает многими физическими навыками. Сколько должен стоить такой игрок?

В нынешнем сезоне на счету молодого бразильского вингера 18 матчей, четыре гола и две результативные передачи.