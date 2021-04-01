Барселона близка к подписанию Холанда?

Пока ведущие клубы Европы изучают варианты приглашения звезды дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в свой состав, каталонская «Барселона» может сыграть на опережение.

По информации Diario Sport, сегодня в аэропорту Каталонии новый президент «Барселоны» встретил агента норвежского бомбардира Мино Райолу и отца Холанда Альф-Инге Холанда. Сообщается, что стороны планируют обсудить условия будущего перехода игрока уже в ближайшее время.

Стоить отметить, что за трансфер Холанда «Барселоне» придется заплатить крупную сумму. Ранее сообщалось, что немецкий гранд желает получить за трансфер своей звезды не менее 150 миллионов евро.