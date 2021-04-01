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Футбол

Барселона близка к подписанию Холанда?

отАндрей Огородник

Апр 1, 2021 , ,
Эрлинг Холанд

Пока ведущие клубы Европы изучают варианты приглашения звезды дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в свой состав, каталонская «Барселона» может сыграть на опережение.

По информации Diario Sport, сегодня в аэропорту Каталонии новый президент «Барселоны» встретил агента норвежского бомбардира Мино Райолу и отца Холанда Альф-Инге Холанда. Сообщается, что стороны планируют обсудить условия будущего перехода игрока уже в ближайшее время.

Стоить отметить, что за трансфер Холанда «Барселоне» придется заплатить крупную сумму. Ранее сообщалось, что немецкий гранд желает получить за трансфер своей звезды не менее 150 миллионов евро.

от Андрей Огородник

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