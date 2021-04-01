Гельзин вместо досрочной дисквалификации ограничится штрафом

Владелец донецкого «Олимпика» Владислав Гельзин может отделаться «легким испугом» после своей пламенной речи в адрес руководителей судейского корпуса нашей страны.

Несмотря на то, что ранее ходили слухи о пожизненной дисквалификации президента «Олимпика», по информации Sport.ua КДК УАФ не станет применять столь жесткую меру наказания для владельца донецкого клуба. Сообщается, что Гельзину грозит очень большой штраф, интересно, что на решение отказаться от дисквалификации повлиял глава комитета по этике и честной игре Франческо Баранка.

Напомним, сегодняшнее заседание КДК по Гельзину не состоялось, как и в прошлый четверг, 25 марта. Следующее заседание запланировано на следующую неделю.