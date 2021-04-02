Бешикташ нацелился на вингера Динамо

Успешные выступления Жерсона Родригеша в прошлом сезоне в составе «Анкарагюджу» не остались без внимания скаутов ведущих клубов Турции.

По информации Fotomac, полузащитник киевского «Динамо» входит в список потенциальных трансферов стамбульского «Бешикташа». Руководство клуба видит в игроке сборной Люксембурга замену Дженку Тосуну, который летом должен вернуться в английский «Эвертон».

Сообщается, что представители «Бешикташа» уже контактировали с окружением игрока, правда, «Динамо» никто пока никаких предложений не делал.