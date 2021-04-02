Дентиньо может продлить контракт с Шахтером?

Несмотря на слухи, которые вот уже год предрекают возвращение Дентиньо в чемпионат Бразилии, один из ветеранов «Шахтера» может остаться в команде.

По словам агента игрока Жилберто Силвы, в скором времени должна состоятся встреча с руководством «Шахтера» на которой и будет решена судьба его клиента.

«Скоро у нас должна состояться встреча с Шахтером, потому что Дентиньо очень важен для них в этом сезоне. Возможность продления контракта также будет стоять на повестке дня» — сказал агент футболиста.

Напомним, контракт Дентиньо с «Шахтером» заканчивается этим летом, бразилец играет в команде с небольшими паузами на протяжении последних десяти лет.