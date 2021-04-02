EURO.com.ua

Футбол

Дентиньо может продлить контракт с Шахтером?

отАндрей Огородник

Апр 2, 2021 , ,
Дентиньо

Несмотря на слухи, которые вот уже год предрекают возвращение Дентиньо в чемпионат Бразилии, один из ветеранов «Шахтера» может остаться в команде.

По словам агента игрока Жилберто Силвы, в скором времени должна состоятся встреча с руководством «Шахтера» на которой и будет решена судьба его клиента.

«Скоро у нас должна состояться встреча с Шахтером, потому что Дентиньо очень важен для них в этом сезоне. Возможность продления контракта также будет стоять на повестке дня» — сказал агент футболиста.

Напомним, контракт Дентиньо с «Шахтером» заканчивается этим летом, бразилец играет в команде с небольшими паузами на протяжении последних десяти лет.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Дентиньо может продлить контракт с Шахтером?

Апр 2, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Костышин не пошел на компромисс. Селезнев покинет Колос?

Апр 2, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Десна теряет лучшего своего бомбардира

Апр 2, 2021 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

15 − 11 =

Вы пропустили

Футбол

Дентиньо может продлить контракт с Шахтером?

Апр 2, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Костышин не пошел на компромисс. Селезнев покинет Колос?

Апр 2, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Десна теряет лучшего своего бомбардира

Апр 2, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Сан-Паулу ведет переговоры с Динамо по рассрочке по Че Че

Апр 2, 2021 Андрей Огородник