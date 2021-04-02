EURO.com.ua

Футбол

Десна теряет лучшего своего бомбардира

отАндрей Огородник

Апр 2, 2021 , ,
Филипп Будковский

Нападающий черниговской «Десны» Филипп Будковский, который проводит лучший свой сезон за последние несколько лет, не сможет помочь своему клубу в ближайших матчах чемпионата Украины.

По информации Футбол NEWS накануне игрок получил травму: МРТ-обследование выявило у форварда повреждение латеральной связки колена. По предварительным прогнозам врачей он пропустит около трех недель.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Будковского семь голов и три результативные передачи. В последний раз больше трех голов за сезон экс-форвард сборной Украины забивал в сезоне 2015/2016.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Дентиньо может продлить контракт с Шахтером?

Апр 2, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Костышин не пошел на компромисс. Селезнев покинет Колос?

Апр 2, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Десна теряет лучшего своего бомбардира

Апр 2, 2021 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

10 − три =

Вы пропустили

Футбол

Дентиньо может продлить контракт с Шахтером?

Апр 2, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Костышин не пошел на компромисс. Селезнев покинет Колос?

Апр 2, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Десна теряет лучшего своего бомбардира

Апр 2, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Сан-Паулу ведет переговоры с Динамо по рассрочке по Че Че

Апр 2, 2021 Андрей Огородник