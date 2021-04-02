Десна теряет лучшего своего бомбардира

Нападающий черниговской «Десны» Филипп Будковский, который проводит лучший свой сезон за последние несколько лет, не сможет помочь своему клубу в ближайших матчах чемпионата Украины.

По информации Футбол NEWS накануне игрок получил травму: МРТ-обследование выявило у форварда повреждение латеральной связки колена. По предварительным прогнозам врачей он пропустит около трех недель.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Будковского семь голов и три результативные передачи. В последний раз больше трех голов за сезон экс-форвард сборной Украины забивал в сезоне 2015/2016.