Интер не исключает продажу Лукаку

Один из лучших игроков миланского «Интера» в нынешнем сезоне Ромелу Лукакку может покинуть команду во время летнего трансефрного окна.

Несмотря на то, что миланский клуб впервые за несколько лет имеет хорошие шансы выиграть золотые медали чемпионата Италии, финансовое состояние клуба желает лучшего. По информации Il Corriere dello Sport, «нерадзурри» готовы будут во время трансферного окна продать бельгийского бомбардира, при условии компенсации не менее 120 миллионов евро.

Напомним, в составе «Интера» Лукаку забил 59 мячей в 85 играх. Ранее сообщалось, что им интересуется лондонский «Челси».