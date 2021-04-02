Костышин не пошел на компромисс. Селезнев покинет Колос?

Скорей всего в конфликте между главным тренером коваливского «Колоса» Русланом Костышиным и нападающим клуба Евгением Селезнева можно ставить точку, которая отнюдь не значит ничего хорошего для бывшего форварда сборной Украины.

По информации журналиста телеканалов футбол Игоря Бурбаса, на днях состоялась встреча владельца Колоса Андрея Засухи, форварда и главного тренера команды. Несмотря на попытки уладить конфликт, Костышин был категоричен, он как не видел в последнее время места для игрока в клубе, так и не видит в будущем.

Напомним, несмотря на то, что осенью Селезнев регулярно выходил в основном составе «Колоса», на зимнем сборе он нарушил режим, что и стало причиной конфликта, после чего он был исключен из основного состава.