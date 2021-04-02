Манор Соломон лучший игрок Шахтера по итогам марта

Несмотря на провалы «Шахтера» по всем фронтам в прошлом месяце, март без всякого сомнения может записать себе в актив израильский вингер клуба Манор Соломон.

По итогам месяца молодой полузащитник был признан болельщиками донецкого клуба лучшим в составе «Шахтера. В шести сыгранных матчах он забил четыре гола и получил около 10 тысяч голосов, что в почти пять раз больше ближайшего преследователя Додо.

Отметим, нынешний сезон для Соломона является лучшим в его профессиональной карьере, он уже забил семь голов в чемпионате Украины, а также два гола в Лиге Чемпионов.