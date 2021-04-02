Перед матчем против Маруиполя Ингулец лишился основного защитника

Петровский «Ингулец», который пока демонстрирует самые лучшие результаты среди всех новичков элитного дивизиона, не сможет задействовать в ближайшем матче против «Мариуполя» свой оптимальный состав.

По словам главного тренера «Ингульца» Сергея Лавриненко, ключевой исполнитель его клуба получил травму, кто именно пропустит ближайший матч наставник умолчал.

К сожалению, вчера выпал основной защитник. Давайте я не буду называть фамилию, потому что для соперника это будет преимущество.

Отметим, в последних трех турах «Ингулец» набрал семь очков, и весьма неожиданно идет на 9 месте в турнирной таблице, оторвавшись от зоны вылета на шесть очков.