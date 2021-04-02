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Футбол

Перед матчем против Маруиполя Ингулец лишился основного защитника

отАндрей Огородник

Апр 2, 2021 , ,
Сергей Лавриненко

Петровский «Ингулец», который пока демонстрирует самые лучшие результаты среди всех новичков элитного дивизиона, не сможет задействовать в ближайшем матче против «Мариуполя» свой оптимальный состав.

По словам главного тренера «Ингульца» Сергея Лавриненко, ключевой исполнитель его клуба получил травму, кто именно пропустит ближайший матч наставник умолчал.

К сожалению, вчера выпал основной защитник. Давайте я не буду называть фамилию, потому что для соперника это будет преимущество.

Отметим, в последних трех турах «Ингулец» набрал семь очков, и весьма неожиданно идет на 9 месте в турнирной таблице, оторвавшись от зоны вылета на шесть очков.

от Андрей Огородник

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