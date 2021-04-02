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Футбол

Реал выставит на трансфер Эдегора

отАндрей Огородник

Апр 2, 2021 , ,
Мартин Эдегор

Норвежский полузащитник Мартин Эдегор летом может в очередной раз сменить клубную прописку.

По информации The Times, мадридский «Реал» готов пожертвовать талантливым норвежцем, чтобы улучшить свое финансовое состояние перед летом, когда клуб попытается приобрести либо Килиана Мбаппе, либо Эрлинга Холанда.

Сообщается, что фаворитом в борьбе за игрока выступает лондонский «Арсенал», где Эдегор проводит нынешний сезон на правах аренды. Также ранее сообщалось, что усилится игроком не против и лондонский «Челси». «Реал» рассчитывает выр4учить от продажи игрока свыше 50 миллионов евро.

от Андрей Огородник

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