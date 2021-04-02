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Футбол

Роман Яремчук в ТОП-15 лучших бомбардиров в истории сборной Украины

отАндрей Огородник

Апр 2, 2021 , ,
Роман Яремчук

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук в матче против сборной Казахстана забил свой седьмой гол в футболке главной команды страны.

Недавний поединок стал для 25-летнего форварда 22-м в составе украинской сборной. По показателю забитых голов он вошел в ТОП-15 самых результативных игроков в истории национальной команды. По этому показателю он сравнялся с Максимом Калиниченко и Марко Девичом.

Всего один гол отделяет Яремчука от таких известных игроков, как Руслан Ротань, Андрей Воронин, Тимерлан Гусейнов, Артем Милевский и Артем Кравец. Лучшим бомбардиром в истории остается Андрей Шевченко, у которого 48 точных ударов.

от Андрей Огородник

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