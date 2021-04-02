Сан-Паулу ведет переговоры с Динамо по рассрочке по Че Че

Гранд бразильского футбола «Сан-Паулу» имеет задолженность перед киевским «Динамо» по игроку клуба Че Че.

Бывший футболист украинского гранда в марте 2019 года перешел в бразильский клуб за пять миллионов, из которых «Сан-Паулу» заплатило лишь 1,75 миллиона. За два года клуб так и не успел погасить долг, из-за чего киевский клуб обратился в ФИФА, чтобы взыскать оставшеюся сумму.

Задолженность перед «Динамо» связана с покупкой Че-Че. «Сан-Паулу» заплатил небольшую комиссию. Наш долг составляет 22 миллиона реалов (около 3,3 млн евро – прим.).

Мы предлагаем рассрочку – деньги поступают киевскому «Динамо» понемногу каждый месяц.

Мы должны ремонтировать самолет во время полета», – сказал президент Сан-Паулу.

Напомним, в составе «Динамо» Че Че провел лишь девять поединков.