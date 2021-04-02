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Футбол

Шахтер сделал запрос по трансферу бразильского вундеркинда

отАндрей Огородник

Апр 2, 2021 , ,
Винисиус Тобиас

Донецкий «Шахтер» начал переговоры по одному из самых перспективных юных футболистов Бразилии Винисиусе Тобиасе.

По информации Globo Esporte, чемпионы Украины направили запрос по 17-летнему таланту «Интернасьоналя» в размере 4 миллионов евро. Сообщается, что пока боссы бразильского клуба разочарованы предложением «горняков», так как были намерены выручить за свою звездочку около 10 миллионов евро. Тем не менее, переговоры между сторонами продолжаются и не исключено, что к денежной компенсации «Шахтер» добавит досрочное расторжение контракта с Тайсоном.

Отметим, Винисиус Тобиас считается одним из главных талантов «Интернасьоналя», за основу клуба игрок пока не дебютировал, но регулярно вызывается в юношескую сборную Бразилии.

от Андрей Огородник

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