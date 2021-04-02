Шахтер сделал запрос по трансферу бразильского вундеркинда

Донецкий «Шахтер» начал переговоры по одному из самых перспективных юных футболистов Бразилии Винисиусе Тобиасе.

По информации Globo Esporte, чемпионы Украины направили запрос по 17-летнему таланту «Интернасьоналя» в размере 4 миллионов евро. Сообщается, что пока боссы бразильского клуба разочарованы предложением «горняков», так как были намерены выручить за свою звездочку около 10 миллионов евро. Тем не менее, переговоры между сторонами продолжаются и не исключено, что к денежной компенсации «Шахтер» добавит досрочное расторжение контракта с Тайсоном.

Отметим, Винисиус Тобиас считается одним из главных талантов «Интернасьоналя», за основу клуба игрок пока не дебютировал, но регулярно вызывается в юношескую сборную Бразилии.