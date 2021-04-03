Денисов подтвердил интерес Шахтера к Де Дзерби

Известный украинский журналист Александр Денисов, который хорошо знаком с «внутренней кухней» донецкого «Шахтера», прокомментировал слухи о возможной смене главного тренера в клубе.

Как уже сообщалось ранее, нынешний наставник команды Луиш Каштру летом может покинуть клуб, в числе его сменщиков называли Массимилиано Аллегри и Роберто Де Дзерби.

Мы знаем, что на сегодняшний день у Каштру контракт не продлен. Как оно будет дальше — ни тренер, ни клуб не приняли решение. Есть список кандидатов, которые рассматриваются Шахтером и выбрасываются в прессу. Касаемо Де Дзерби нужно сказать, что этот тренер где-то возможно есть в списках Шахтера. Те, кто пишут комментарии о том, что тренер не выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы и он без еврокубкового опыта, это не есть мерилом того, как подбираются тренеры в Шахтере

Напомним, в нынешнем сезоне «Шахтер» впервые за последние несколько лет может остаться без трофеев на внутренней арене.