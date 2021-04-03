EURO.com.ua

Футбол

Динамо подпишет сенегальского таланта?

отАндрей Огородник

Апр 3, 2021 , ,
Самба Диалло

Киевское «Динамо» в ближайшее время может подписать 18-летнего таланта из Сенегала Самбу Диалло.

Как сообщает Динамомания, ссылаясь на galsenfoot.com, юный футболист, который может сыграть, как на позиции под нападающим, так и на фланге атаки, уже прибыл в столицу Украину, где в скором времени должен поставить подпись под контрактом с «Динамо».

Отметим, Диалло является воспитанником академии Дару Салам, несмотря на юный возраст, игрок выступает за молодежную сборную Сенегала, также он принимал участие в юношеском чемпионате мира в составе своей национальной сборной.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Шахтер сделал новое предложение по Винисиусу Тобиасу

Апр 3, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Денисов подтвердил интерес Шахтера к Де Дзерби

Апр 3, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Тоттенхэм близок к подписанию лидера обороны Интера

Апр 3, 2021 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

тринадцать + 17 =

Вы пропустили

Футбол

Шахтер сделал новое предложение по Винисиусу Тобиасу

Апр 3, 2021 Андрей Огородник
Бокс

Игорь Шевадзуцкий проведет бой против Рамази Гогиашвили

Апр 3, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Денисов подтвердил интерес Шахтера к Де Дзерби

Апр 3, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Тоттенхэм близок к подписанию лидера обороны Интера

Апр 3, 2021 Андрей Огородник