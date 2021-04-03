Динамо подпишет сенегальского таланта?

Киевское «Динамо» в ближайшее время может подписать 18-летнего таланта из Сенегала Самбу Диалло.

Как сообщает Динамомания, ссылаясь на galsenfoot.com, юный футболист, который может сыграть, как на позиции под нападающим, так и на фланге атаки, уже прибыл в столицу Украину, где в скором времени должен поставить подпись под контрактом с «Динамо».

Отметим, Диалло является воспитанником академии Дару Салам, несмотря на юный возраст, игрок выступает за молодежную сборную Сенегала, также он принимал участие в юношеском чемпионате мира в составе своей национальной сборной.