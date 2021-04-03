Кривбасс теряет своего основного форварда

Один из претендентов на повышение в классе криворожский «Кривбасс» не сможет рассчитывать в ближайших матчах чемпионата Украины среди команд Второй лиги на своего основного форварда Александра Мишуренко.

Перебравшись по ходу сезона в «Кривбасс» из «Ингульца» опытный нападающий практически сразу завоевал себе место в состав, забив в восьми матчах три гола. Как сообщает официальный сайт «Кривбасса», как минимум месяц форвард проведет на больничном, на недавней тренировке он получил травму, сломав два ребра, одно из которых повредило легкое. Игроку уже сделана операция.

Напомним, «Кривбасс», который проводит первый сезон во Второй лиге после возвращения статуса профессионалов, идет на втором месте, которое позволяет повысится в классе.