EURO.com.ua

Футбол

Лацио приготовил новый контракт Индзаги

отАндрей Огородник

Апр 3, 2021 , ,
Симоне Индзаги

Несмотря на то, что нынешний сезон вряд ли римский «Лацио» может занести себе в актив, главный тренер команды Симоне Индзаги в скором времени может поставить подпись под новым контрактом с клубом.

Как отмечает ряд итальянских интернет-изданий, боссы «орлов» приготовили ему новое соглашение сроком на три сезона. По условиям контракта он будет зарабатывать два с половиной миллиона евро в год. Текущее соглашение заканчивается в июне этого года.

Отметим, в нынешнем сезоне «Лацио» идет на седьмом месте в итальянской Серии А, отставая от зоны Лиги Чемпионов на шесть очков. Нынешний сезон пятый для Индзаги в роли тренера римлян.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Шахтер сделал новое предложение по Винисиусу Тобиасу

Апр 3, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Денисов подтвердил интерес Шахтера к Де Дзерби

Апр 3, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Тоттенхэм близок к подписанию лидера обороны Интера

Апр 3, 2021 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

11 + пять =

Вы пропустили

Футбол

Шахтер сделал новое предложение по Винисиусу Тобиасу

Апр 3, 2021 Андрей Огородник
Бокс

Игорь Шевадзуцкий проведет бой против Рамази Гогиашвили

Апр 3, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Денисов подтвердил интерес Шахтера к Де Дзерби

Апр 3, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Тоттенхэм близок к подписанию лидера обороны Интера

Апр 3, 2021 Андрей Огородник