Лацио приготовил новый контракт Индзаги

Несмотря на то, что нынешний сезон вряд ли римский «Лацио» может занести себе в актив, главный тренер команды Симоне Индзаги в скором времени может поставить подпись под новым контрактом с клубом.

Как отмечает ряд итальянских интернет-изданий, боссы «орлов» приготовили ему новое соглашение сроком на три сезона. По условиям контракта он будет зарабатывать два с половиной миллиона евро в год. Текущее соглашение заканчивается в июне этого года.

Отметим, в нынешнем сезоне «Лацио» идет на седьмом месте в итальянской Серии А, отставая от зоны Лиги Чемпионов на шесть очков. Нынешний сезон пятый для Индзаги в роли тренера римлян.