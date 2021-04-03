Шахтер сделал новое предложение по Винисиусу Тобиасу

Донецкий «Шахтер» продолжает переговоры по переходу юного бразильского дарования Винисиуса Тобиаса.

Как сообщают бразильские СМИ, после того, как руководство «Интерансьоналя» отклонило предложение украинского клуба в размере четырех миллионов евро, «Шахтер» поднял свое предложение до шести миллионов евро. Реакция бразильского клуба пока неизвестна.

Напомним, ранее сообщалось, что «Интернасьональ» оценивает своего таланта в 10 миллионов евро, интересно, что 17-летний полузащитник пока выступает лишь за молодежную команду клуба, хотя и вызывается в юношескую сборную Бразилии.