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Футбол

Шахтер сделал новое предложение по Винисиусу Тобиасу

отАндрей Огородник

Апр 3, 2021 , ,
Винисиус Тобиас

Донецкий «Шахтер» продолжает переговоры по переходу юного бразильского дарования Винисиуса Тобиаса.

Как сообщают бразильские СМИ, после того, как руководство «Интерансьоналя» отклонило предложение украинского клуба в размере четырех миллионов евро, «Шахтер» поднял свое предложение до шести миллионов евро. Реакция бразильского клуба пока неизвестна.

Напомним, ранее сообщалось, что «Интернасьональ» оценивает своего таланта в 10 миллионов евро, интересно, что 17-летний полузащитник пока выступает лишь за молодежную команду клуба, хотя и вызывается в юношескую сборную Бразилии.

от Андрей Огородник

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