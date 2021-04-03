Тоттенхэм близок к подписанию лидера обороны Интера

Один из ключевых защитников миланского «Интера» и сборной Словакии Милан Шкриньяр близок к смене клубной прописки.

По информации Football Insider, словацкий футболист летом должен пополнить состав лондонского «Тоттенхэма», который пытался приобрести игрока ещё в январе, но трансфер сорвался в последний момент. Сейчас «шпоры» активизировались по поводу будущей сделки и все идет к тому, что переход Шкриньяра летом все же состоится.

Стоить отметить, что для миланского «Интера» это не единственная возможная потеря, ранее сообщалось, что клуб может покинуть и лучший бомбардир команды Ромелу Лукаку, к которому активный интерес проявляет лондонский «Челси».