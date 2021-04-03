EURO.com.ua

Футбол

Тоттенхэм близок к подписанию лидера обороны Интера

отАндрей Огородник

Апр 3, 2021 , ,
Милан Шкриньяр

Один из ключевых защитников миланского «Интера» и сборной Словакии Милан Шкриньяр близок к смене клубной прописки.

По информации Football Insider, словацкий футболист летом должен пополнить состав лондонского «Тоттенхэма», который пытался приобрести игрока ещё в январе, но трансфер сорвался в последний момент. Сейчас «шпоры» активизировались по поводу будущей сделки и все идет к тому, что переход Шкриньяра летом все же состоится.

Стоить отметить, что для миланского «Интера» это не единственная возможная потеря, ранее сообщалось, что клуб может покинуть и лучший бомбардир команды Ромелу Лукаку, к которому активный интерес проявляет лондонский «Челси».

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Шахтер сделал новое предложение по Винисиусу Тобиасу

Апр 3, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Денисов подтвердил интерес Шахтера к Де Дзерби

Апр 3, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Тоттенхэм близок к подписанию лидера обороны Интера

Апр 3, 2021 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

три × два =

Вы пропустили

Футбол

Шахтер сделал новое предложение по Винисиусу Тобиасу

Апр 3, 2021 Андрей Огородник
Бокс

Игорь Шевадзуцкий проведет бой против Рамази Гогиашвили

Апр 3, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Денисов подтвердил интерес Шахтера к Де Дзерби

Апр 3, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Тоттенхэм близок к подписанию лидера обороны Интера

Апр 3, 2021 Андрей Огородник