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Футбол

Артем Фаворов забил невероятный гол в рамках чемпионата Венгрии. ВИДЕО

отАндрей Огородник

Апр 4, 2021 , ,
Артем Фаворов

Украинские футболисты выступающие за рубежом продолжают радовать отечественных болельщиков футбола.

Почин, который начали Соболь и Малиновский поддержал бывший полузащитник черниговской «Десны» Артем Фаворов, который нынешний сезон проводит на правах аренды за венгерский «Залаэгерсег». Украинский полузащитник вышел в стартовом составе своего клуба, и на 87-ой минуте матча установил окончательный результат встречи, забив невероятным по красоте ударом слета.

Для Артема Фаворова вчерашний гол стал шестым в нынешнем сезоне, отметим, правами на игрока владеет «Академия Пушкаша.

от Андрей Огородник

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