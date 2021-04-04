Артем Фаворов забил невероятный гол в рамках чемпионата Венгрии. ВИДЕО

Украинские футболисты выступающие за рубежом продолжают радовать отечественных болельщиков футбола.

Почин, который начали Соболь и Малиновский поддержал бывший полузащитник черниговской «Десны» Артем Фаворов, который нынешний сезон проводит на правах аренды за венгерский «Залаэгерсег». Украинский полузащитник вышел в стартовом составе своего клуба, и на 87-ой минуте матча установил окончательный результат встречи, забив невероятным по красоте ударом слета.

Для Артема Фаворова вчерашний гол стал шестым в нынешнем сезоне, отметим, правами на игрока владеет «Академия Пушкаша.