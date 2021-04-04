Беседин может сыграть против Александрии

Основной нападающий киевского «Динамо» во второй половине сезона Артем Беседин близок к возвращению на футбольное поле.

Сегодня лидер чемпионата Украины проведет матч 20 тура чемпионата Украины против крепкого середняка «Александрии». В заявке на матч присутствует Артем Беседин, который пропускал последние две недели из-за травмы, в то же время, лидер команды Виктор Цыганков продолжает отсутствовать и не сможет помочь своему клубу в ближайшем поединке.

Среди неожиданностей, стоить отметить присутствие в заявке «Динамо» юного таланта клуба Викентия Волошина. На счету 19-летнего форварда 13 голов в нынешнем сезоне молодежного чемпионата Украины по футболу.