Любош Михел может возглавить Комитет арбитров УАФ

Скандал, который развернулся вокруг действующего главы Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи может стоить ему должности.

По информации известного журналиста Романа Бебеха, УАФ всерьез рассматривает возможность отставки итальянского специалиста против которого выступило ряд владельцев клубов УПЛ. Более того, уже известен даже потенциальный сменщик 71-летнего Луччи, которым может стать в прошлом легендарный словацкий арбитр Любош Михел.

Стоить отметить, что несмотря на действительно блестящую карьеру рефери, тот факт, что в 2008 году он работал руководителем отдела международных соревнований в донецком Шахтере до 2015 года не может не вызывать противоречий со стороны других клубов УПЛ.