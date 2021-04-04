Официально: Металл подписал в свои ряды ещё одного бразильца

Харьковский «Металл» продолжает шаг за шагом двигаться к своей цели, сначала выйти в Первую лигу, а потом и в УПЛ.

В том, что харьковчане по итогам сезона должны повысится в классе уже ни у кого не вызывает сомнений, впечатляет и трансферная политика клуба, который несмотря на лимит на легионеров в ПФЛ, продолжает усиливать ими свой состав.

Как отмечает официальный инстаграм-аккаунт «Металла», очередным новичком команды стал бразильский защитник Эберт, который не по наслышке знаком с украинским футболом, ранее он успел поиграть в составе каменской «Стали», за которую в сезоне 2017/2018 отыграл десять матчей в УПЛ.