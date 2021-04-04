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Футбол

Официально: Сьяка Багайоко — игрок Миная

отАндрей Огородник

Апр 4, 2021 , ,
Сьяка Багайоко

Защитник сборной Мали Сьяка Багайоко теперь официально игрок закарпатского «Миная».

22-летний футболист должен был прибыть в расположение «Миная» ещё феврале, но по ряду причин прилетел в Украину лишь накануне. Переход игрока уже подтвердила пресс-служба «лисов», условия контракта игрока не разглашаются. Сьяка Багайоко в составе «Миная» может появиться уже сегодня, в матче против «Колоса».

Отметим, в составе сборной Мали новобранец «Миная» провел восемь матчей и забил один гол. В Африке игрок выступал за такие клубы, как малийские «Джолиба», «Стад Мальен» и тунисский «Сфаксьен»

от Андрей Огородник

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