Шабанов допустил результативную ошибку в матче против Погони

Защитник киевского «Динамо» Артем Шабанов, который на правах аренды выступает за польскую «Легию», провел не лучший свой матч с момента переезда в Польшу.

В поединке против «Погони» украинский футболист заработал пенальти в свои ворота, а также был близок к удалению, но все обошлось лишь забитым голом в ворота варшавского гранда, который, благо для игрока, на тот момент вел в счете 4:1.

Для Артема Шабанова вчерашний матч стал шестым в составе «Легии» с момента перехода. Ещё один украинский футболист, который играет за клуб с Варшавы на правах аренды Назарий Русин на футбольном поле не появлялся.