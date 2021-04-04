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Футбол

В двух игроков Зари диагностировали коронавирус

отАндрей Огородник

Апр 4, 2021 , ,
Виталий Вернидуб

Стала известна причина отсутствия сразу двух важных игроков луганской «Зари» в матче против львовского «Руха».

По информации журналиста телеканалов Футбол Богдана Тимовчака Денис Фаворов и Виталий Вернидуб отсутствовали в заявке клуба из-за положительных тестов на коронавирус, которые игроки сдали накануне. Оба защитника отправились на самоизоляцию.

Отметим, что несмотря на отсутствие двух ключевых исполнителей, «Заря» не испытала больших проблем с последней командой чемпионата, благодаря дублю Громова.

от Андрей Огородник

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