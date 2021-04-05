Азар неожиданно не попал в заявку Реала на игру с Ливерпулем

Мадридский «Реал» обнародовал заявку на первую игру 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Хавбек испанского клуба Эден Азар, который на прошлой неделе вернулся к тренировкам в общей группе, не попал в состав, несмотря на сообщения, что он может сыграть.

Также в матче не сыграют защитники мадридцев Серхио Рамос и Дани Карвахаль.

Вратари: Куртуа, Лунин, Альтубе.

Защитники: Милитао, Варан, Начо, Марсело, Одриосола, Менди.

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско, Аррибас.

Нападающие: Бензема, Асенсио, Васкес, Винисиус, Мариано Диас, Родриго.

Напомним, игра «Реала» против «Ливерпуля» пройдет 6 апреля, начало – в 22:00.