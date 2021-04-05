Экс-тренер Шахтера получит должность в АПЛ?

Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека летом может сменить клубную прописку.

По информации Daily Mail, португальский специалист рассматривается руководством английского «Кристал Пэлас», как вариант на должность главного тренера. Нынешний наставник команды Рой Ходжсон летом скорей всего покинет клуб и на его место могут пригласить экс-тренера «горняков».

В нынешнем сезоне «Кристал Пэлас» идет на 12 месте в английской Премьер лиге. Ранее сообщалось, что клуб может возглавить Фрэнк Лемпард. Фонсека, напомним, последние два сезона работает во главе римской «Ромы», причем слухи также неоднократно сообщали о возможном уходе португальца.