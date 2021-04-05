EURO.com.ua

Футбол

Экс-тренер Шахтера получит должность в АПЛ?

отАндрей Огородник

Апр 5, 2021 , ,
Паулу Фонсека

Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека летом может сменить клубную прописку.

По информации Daily Mail, португальский специалист рассматривается руководством английского «Кристал Пэлас», как вариант на должность главного тренера. Нынешний наставник команды Рой Ходжсон летом скорей всего покинет клуб и на его место могут пригласить экс-тренера «горняков».

В нынешнем сезоне «Кристал Пэлас» идет на 12 месте в английской Премьер лиге. Ранее сообщалось, что клуб может возглавить Фрэнк Лемпард. Фонсека, напомним, последние два сезона работает во главе римской «Ромы», причем слухи также неоднократно сообщали о возможном уходе португальца.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Азар неожиданно не попал в заявку Реала на игру с Ливерпулем

Апр 5, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Два игрока Ворсклы выбыли до конца апреля

Апр 5, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Мораес заявил, что Шахтер может догнать Динамо

Апр 5, 2021 Сергей Сумской

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

11 − 3 =

Вы пропустили

Бокс

Тейлор назвал бой с Рамиресом самым большим в карьере

Апр 5, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Азар неожиданно не попал в заявку Реала на игру с Ливерпулем

Апр 5, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Два игрока Ворсклы выбыли до конца апреля

Апр 5, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Мораес заявил, что Шахтер может догнать Динамо

Апр 5, 2021 Сергей Сумской