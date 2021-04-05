EURO.com.ua

Футбол

Русин рискует быть отчислен из первой команды Легии?

отАндрей Огородник

Апр 5, 2021 , ,
Назарий Русин

Молодой украинский нападающий Назарий Русин, который в свое время подавал большие надежды, после провального периода в киевском «Динамо» рискует записать в свое досье ещё и неудачный опыт выступлений в чемпионате Польши.

Перебравшись зимой в состав варшавской «Легии» на правах аренды, вместо того, чтобы бороться за место в составе польского гранда, игрок наразился на конфликт. Как сообщает Legia.Net, тренерский штаб планировал задействовать украинца в матче второй команды клуба, которая играет в четвертой по силе лиге страны, но Русин наотрез отказался от такой «перспективы», мотивируя свое решение нежеланием получить травму.

Как отмечает издание, результатом конфликта может стать отчисление украинского нападающего из первой команды «Легии», если Русин не поменяет свою позицию, его могут перевести во вторую команду клуба.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Азар неожиданно не попал в заявку Реала на игру с Ливерпулем

Апр 5, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Два игрока Ворсклы выбыли до конца апреля

Апр 5, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Мораес заявил, что Шахтер может догнать Динамо

Апр 5, 2021 Сергей Сумской

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

11 + два =

Вы пропустили

Бокс

Тейлор назвал бой с Рамиресом самым большим в карьере

Апр 5, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Азар неожиданно не попал в заявку Реала на игру с Ливерпулем

Апр 5, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Два игрока Ворсклы выбыли до конца апреля

Апр 5, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Мораес заявил, что Шахтер может догнать Динамо

Апр 5, 2021 Сергей Сумской