Русин рискует быть отчислен из первой команды Легии?

Молодой украинский нападающий Назарий Русин, который в свое время подавал большие надежды, после провального периода в киевском «Динамо» рискует записать в свое досье ещё и неудачный опыт выступлений в чемпионате Польши.

Перебравшись зимой в состав варшавской «Легии» на правах аренды, вместо того, чтобы бороться за место в составе польского гранда, игрок наразился на конфликт. Как сообщает Legia.Net, тренерский штаб планировал задействовать украинца в матче второй команды клуба, которая играет в четвертой по силе лиге страны, но Русин наотрез отказался от такой «перспективы», мотивируя свое решение нежеланием получить травму.

Как отмечает издание, результатом конфликта может стать отчисление украинского нападающего из первой команды «Легии», если Русин не поменяет свою позицию, его могут перевести во вторую команду клуба.