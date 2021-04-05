Руслан Малиновский в сборной 29 тура Серии А

Блестящий матч в исполнении Руслана Малиновского против «Удинезе» стал поводом для включения украинского игрока в символическую сборную 29 тура чемпионата Италии.

В поединке против фриульского клуба воспитанник «Шахтера» отличился двумя результативными передачами, что позволило «Аталанте» праздновать победу со счетом 3:2. Игрок получил оценку за матч 8,4 балла. Помимо украинского игрока, также в сборной тура оказались ещё три представителя клуба с Бергамо: Муриель и Колли.

После 29 туров «Аталанта» идет на третьем месте Серии А, отставая от второго «Милана» на два очка.