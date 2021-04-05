Звезду Зари сватают в итальянский клуб

Арендованный у турецкого «Фенербахче» нападающий «Зари» Аллахьяр Сайядманеш интересен «Фиорентине», передает Sport Arena.

Итальянская команда активно следит за выступлениями 19-летнего иранца и уже контактировал с представителями украинского клуба.

Не исключено, что команды оформят сделку уже в летнее трансферное окно.

Напомним, «Заря» имеет право выкупа Аллахьяра у «Фенербахче» за сумму, которая составляет около двух миллионов евро.

Добавим, в текущем сезоне футболист забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 18 матчах в составе луганчан.