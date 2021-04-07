Фиорентина нацелилась на лидера Зари

Блестящий выступления иранского легионера Аллахьяра Сайядманеша в составе луганской «Зари» не остались без внимания скаутов европейских клубов.

Как сообщает Sport Arena, большой интерес к игроку проявляет крепкий середняк чемпионата Италии по футболу «Фиорентина», которая активно следит за прогрессом молодого исполнителя. Сообщается, что сделку могут оформить уже этим летом, флорентийский клуб уже контактировал с «Зарей» по игроку.

Напомним, что Аллахьяр Сайядманеш принадлежит «Фенербахче», но в луганском клуб играет на правах аренды, причем «Заря» имеет приоритетное право приобретения футболиста, который в клубе до конца 2021 года.