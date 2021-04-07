Мариуполь не сможет задействовать в матче против Шахтера 13 исполнителей

ФК «Мариуполь» в ближайшем матче чемпионата Украины по футболу против донецкого «Шахтера» будет вынужден играть резервным составом.

Политика использовать игроков арендованных в донецкого гранда в очередной раз «аукнулась» клубу в очном противостоянии. 10 апреля на футбольное поле не смогут выйти Игорь Кирюханцев, Даниил Сикан, Марк Мампасси, Александр Драмбаев, Вячеслав Танковский, Андрей Кулаков, Олег Очеретько, Алексей Кащук, Назарий Муравский, Максим Чех, Дмитрий Топалов и Артем Бондаренко. Стоить отметить, что основная часть игроков являются ключевыми исполнителями «азовцев».

Помимо игроков «Шахтера», не сможет задействовать в матче «Мариуполь» и своего воспитанника Дмитрия Мишнева, который дисквалифицированный.