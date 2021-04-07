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Футбол

Милик может покинуть Марсель

отАндрей Огородник

Апр 7, 2021 , ,
Аркадиуш Милик

Нападающий сборной Польши и французского «Марселя» Аркадиуш Милик может покинуть клуб спустя лишь сезон после своего перехода.

Не лучшие выступления провансальского клуба в сезоне заставляют игрока задуматься о своем будущем в команде. Как отмечает Николо Скира, польский форвард желает в следующем сезоне играть в Лиге Чемпионов, если «Марселю» не удастся войти в ТОП-4, игрок поднимет вопрос об уходе.

Стоить отметить, покинуть клуб Милику будет достаточно просто, его клаусула составляет всего лишь 12 миллионов евро и в игроке уже сейчас заинтересованы «Ювентус» и «Севилья».

от Андрей Огородник

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