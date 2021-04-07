Официально: Де Брюйне подписал новый контракт с МС

Один из лучших футболистов современности Кевин де Брюйне остается в английском «Манчестер Сити».

После длительного периода переговоров сторонам все же удалось достичь соглашения. Как сообщает официальный сайт «горожан», новое соглашение бельгийской звезды будет действовать до конца сезона 2024/2025 года.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету игрока 33 матча в рамках всех турниров, в которых он забил восемь голов и сделал 16 результативных передач. В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» продолжает бороться за чемпионство в Англии и Лиге Чемпионов.