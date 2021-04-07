Руслан Малиновский — лучший игрок Аталанты по итогам марта

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский получил признание от болельщиков итальянской «Аталанты».

В финальном голосовании, которое проводилось в социальных сетях, украинский футболист был назван лучшим игроком марта по версии болельщиков.

За прошедший месяц Малиновский провел на футбольном поле 309 минут за клуб, отметившись голом и результативной передачей. Также на его счету 5 ключевых пасов. Отметим, в общей сложности в нынешнем сезоне на его счету три гола и шесть результативных передач в 27 матчах Серии А.