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Футбол

Руслан Малиновский — лучший игрок Аталанты по итогам марта

отАндрей Огородник

Апр 7, 2021 , ,
Руслан Малиновский

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский получил признание от болельщиков итальянской «Аталанты».

В финальном голосовании, которое проводилось в социальных сетях, украинский футболист был назван лучшим игроком марта по версии болельщиков.

За прошедший месяц Малиновский провел на футбольном поле 309 минут за клуб, отметившись голом и результативной передачей. Также на его счету 5 ключевых пасов. Отметим, в общей сложности в нынешнем сезоне на его счету три гола и шесть результативных передач в 27 матчах Серии А.

от Андрей Огородник

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