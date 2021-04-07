Шахтер отказался от приобретения Винисиуса Тобиаса

Юный бразильский талант Винисиус Тобиас, за которым донецкий «Шахтер» вел наблюдение в течении последних двух сезонов, в украинский клуб скорей всего не перейдет.

17-летний талант «Интернасьоналя» был близок к переходу в украинский гранд, но в последний момент «Шахтер» свернул переговоры, о чем сообщает Globo Esporte. Ранее сообщалось, что чемпионы Украины дважды делали предложение по футболисту в размере 4 и 7 миллионов евро.

Сообщается, что вероятной причиной отказа «Шахтера» является смена приоритетов клуба. Сейчас для команды приоритетным вариантом является Бруно Прашедес, о чем уже сообащлось ранее.