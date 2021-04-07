EURO.com.ua

Футбол

Шахтер отказался от приобретения Винисиуса Тобиаса

отАндрей Огородник

Апр 7, 2021 , ,
Винисиус Аугусто

Юный бразильский талант Винисиус Тобиас, за которым донецкий «Шахтер» вел наблюдение в течении последних двух сезонов, в украинский клуб скорей всего не перейдет.

17-летний талант «Интернасьоналя» был близок к переходу в украинский гранд, но в последний момент «Шахтер» свернул переговоры, о чем сообщает Globo Esporte. Ранее сообщалось, что чемпионы Украины дважды делали предложение по футболисту в размере 4 и 7 миллионов евро.

Сообщается, что вероятной причиной отказа «Шахтера» является смена приоритетов клуба. Сейчас для команды приоритетным вариантом является Бруно Прашедес, о чем уже сообащлось ранее.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Шахтер отказался от приобретения Винисиуса Тобиаса

Апр 7, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Руслан Малиновский — лучший игрок Аталанты по итогам марта

Апр 7, 2021 Андрей Огородник
Футбол

В случае выхода в УПЛ Агробизнес будет проводить домашние матчи в Тернополе?

Апр 7, 2021 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

19 − 1 =

Вы пропустили

Бокс

Два украинских боксера попали в ТОП рейтинга от The Ring

Апр 7, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Шахтер отказался от приобретения Винисиуса Тобиаса

Апр 7, 2021 Андрей Огородник
Баскетбол

Ягупова лидирует в голосовании за лучшего игрока сезона Евролиги

Апр 7, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Руслан Малиновский — лучший игрок Аталанты по итогам марта

Апр 7, 2021 Андрей Огородник