В случае выхода в УПЛ Агробизнес будет проводить домашние матчи в Тернополе?

Один из претендентов на повышение в классе волочиский «Агробизнес» в виду того, что клуб не имеет должной инфраструктуры для УПЛ, рассматривает альтернативные варианты.

Учитывая тот факт, что стадион «Юность» на которым играет «Агробизнес» не соответствует требования УПЛ, при условии выхода в элиту команда может проводить свои домашние матчи на городском стадионе Тернополя имени Романа Шухевича, о чем сообщил начальник управления по делам семьи, молодежной политики и спорта горсовета Тернополя Николай Круть.

«Клуб «Агробизнес» рассматривает тернопольской стадион как один из вариантов проведения домашних игр в следующем сезоне. Есть и клубы, которые рассматривают стадион в Тернополе как резервный, тот же «Львов». Стадион может интересовать несколько клубов. Кто будет проявлять интерес – с тем и будут вестись переговоры.

А пока стадион готовится к проведению финала Кубка Украины и готов выполнить все взятые обязательства перед УАФ», – сказал Круть в комментарии Трибуне.