Аталанта продлила контаркты с Госенсом и Пессиной

Сумасшедший спрос на ведущих игроков клуба вынудил руководство «Аталанты» подписать с ними новые соглашения.

Как сообщает известный итальянский журналист Николо Скира, новые контракты были подписаны с Робином Госенсом и Марко Пессиной. Голландец подписал новое соглашение, действие которого теперь истекает через два года, итальянский полузащитник пролонгировал соглашение на три сезона.

Отметим, оба игрока являются ключевыми исполнителями клуба с Бергамо. На счету левого защитника Госенса 10 голов и семь результативных передач в 35 матчах. Пессина имеет три забитых мяча и две голевые передачи в 32 матчах.