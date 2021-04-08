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Футбол

Аталанта продлила контаркты с Госенсом и Пессиной

отАндрей Огородник

Апр 8, 2021 , ,
Робин Госенс

Сумасшедший спрос на ведущих игроков клуба вынудил руководство «Аталанты» подписать с ними новые соглашения.

Как сообщает известный итальянский журналист Николо Скира, новые контракты были подписаны с Робином Госенсом и Марко Пессиной. Голландец подписал новое соглашение, действие которого теперь истекает через два года, итальянский полузащитник пролонгировал соглашение на три сезона.

Отметим, оба игрока являются ключевыми исполнителями клуба с Бергамо. На счету левого защитника Госенса 10 голов и семь результативных передач в 35 матчах. Пессина имеет  три забитых мяча и две голевые передачи в 32 матчах.

от Андрей Огородник

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