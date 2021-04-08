Дортмундская Боруссия нацелилась на сына Хенрика Ларссона

Отличный сезон в исполнении молодого шведского нападающего московского «Спартака» Джордана Ларссона не остался без внимания скаутов европейских клубов.

Как сообщает Goal.com, своей игрой 23-летний нападающий привлек внимание дортмундской «Боруссии», которая летом попытается подписать форварда в свои ряды. В лице Ларссона немецкий гранд видит потенциальную замену Эрлингу Холанду, в случае ухода последнего.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Джордана Ларссона 12 голов и пять результативных передач в 23 матчах чемпионата России. Форвард является сыном одного из лучших игроков в истории шведского футбола Хенрика Ларссона.