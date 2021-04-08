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Футбол

Официально: Русина перевели в дубль Легии

отАндрей Огородник

Апр 8, 2021 , ,
Назарий Русин

Нападающий киевского «Динамо» Назарий Русин, который этой зимой на правах аренды перешел в варшавскую «Легию», вместо получения игровой практики будет вынужден поддерживать форму со второй командой польского гранда.

«По решению клуба Назарий Русин следующие две недели будет тренироваться со второй командой Легии» — сообщила в твиттере пресс-аташе клуба Изабелла Крук

Напомним, ранее сообщалось о конфликте между игроком и тренерским штабом «Легии». Назарий Русин отказался выходить на футбольное поле в матче второй команды, мотивируя своей решение риском получить травму на синтетическом газоне.

от Андрей Огородник

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