Официально: Русина перевели в дубль Легии

Нападающий киевского «Динамо» Назарий Русин, который этой зимой на правах аренды перешел в варшавскую «Легию», вместо получения игровой практики будет вынужден поддерживать форму со второй командой польского гранда.

«По решению клуба Назарий Русин следующие две недели будет тренироваться со второй командой Легии» — сообщила в твиттере пресс-аташе клуба Изабелла Крук

Напомним, ранее сообщалось о конфликте между игроком и тренерским штабом «Легии». Назарий Русин отказался выходить на футбольное поле в матче второй команды, мотивируя своей решение риском получить травму на синтетическом газоне.