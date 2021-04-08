EURO.com.ua

Футбол

Сезон УПЛ планируют завершить на неделю раньше

отАндрей Огородник

Апр 8, 2021 , ,
Андрей Шевченко

Чемпионат Украины по футболу, последний тур которого был запланированный на 15 мая, завершиться на неделю ранее.

В связи с просьбой тренерского штаба сборной Украины дать национальной команде больше времени для подготовки к матчам ЕВРО 2020, большинство клубов пошло на уступки.  25-й тур перенесут с 8 на 5 мая, а последний 26-й тур – с 15 на 9 мая.

«Мы получили обращение со стороны сборной Украины. После этого свои позиции высказали клубы УПЛ, и большая их часть поддержала это решение» — прокомментировал решение исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий

Напомним, сборная Украины по футболу третий раз в своей истории сыграет на чемпионате Европы по футбол, которые состоится в июне этого года.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Михайличенко: Какая может быть обида на Динамо?

Апр 9, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Кавани станет игроком Бока Хуниорс

Апр 9, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Металл и Жилстрой-1 начинают сотрудничество

Апр 9, 2021 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

десять − 5 =

Вы пропустили

Футбол

Михайличенко: Какая может быть обида на Динамо?

Апр 9, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Кавани станет игроком Бока Хуниорс

Апр 9, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Металл и Жилстрой-1 начинают сотрудничество

Апр 9, 2021 Андрей Огородник
Баскетбол

Десять очков оказалось недостаточными для Оклахомы, чтобы избежать очередного поражения

Апр 9, 2021 Андрей Огородник