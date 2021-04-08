Сезон УПЛ планируют завершить на неделю раньше

Чемпионат Украины по футболу, последний тур которого был запланированный на 15 мая, завершиться на неделю ранее.

В связи с просьбой тренерского штаба сборной Украины дать национальной команде больше времени для подготовки к матчам ЕВРО 2020, большинство клубов пошло на уступки. 25-й тур перенесут с 8 на 5 мая, а последний 26-й тур – с 15 на 9 мая.

«Мы получили обращение со стороны сборной Украины. После этого свои позиции высказали клубы УПЛ, и большая их часть поддержала это решение» — прокомментировал решение исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий

Напомним, сборная Украины по футболу третий раз в своей истории сыграет на чемпионате Европы по футбол, которые состоится в июне этого года.