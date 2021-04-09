Бавария приготовила Горетцке новый контракт

Мюнхенская «Бавария» начала переговоры по новому контракту с одним из ведущих футболистов своего клуба Леоном Горетцкой.

Как сообщает известный журналист Николо Скира, руководство немецкого гранда предлагает своему игроку долгосрочное предложение на улучшенных условиях и всё идет к тому, что стороны в скором времени ударят по рукам.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Горетцки восемь мячей и сделал девять ассистов в 29 матчах за «Баварию». Игрко перешел в мюнхенский гранд в 2018 году из «Шальке».