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Футбол

Бавария приготовила Горетцке новый контракт

отАндрей Огородник

Апр 9, 2021 , ,
Леон Горетцка

Мюнхенская «Бавария» начала переговоры по новому контракту с одним из ведущих футболистов своего клуба Леоном Горетцкой.

Как сообщает известный журналист Николо Скира, руководство немецкого гранда предлагает своему игроку долгосрочное предложение на улучшенных условиях и всё идет к тому, что стороны в скором времени ударят по рукам.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Горетцки восемь мячей и сделал девять ассистов в 29 матчах за «Баварию». Игрко перешел в мюнхенский гранд в 2018 году из «Шальке».

от Андрей Огородник

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